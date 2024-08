Reprodução Instagram - 16.8.2024 Luan Pereira e Ana Castela

Luan Pereira, de 20 anos, se tornou o assunto das redes sociais na última quinta-feira (15), quando se apresentava no Festival de Barretos. O músico abandonou o show antes do previsto e informou ao público que estava com tonturas.



Após a repercussão do caso, outra artista que se apresenta no evento decidiu apoiar o cantor. Trata-se de Ana Castela, conhecida como “boiadeira”. A artista usou os stories do Instagram para se solidarizar com o colega.



“Você é incrível, Luan Pereira. Te amo para sempre”, escreveu ela como legenda da foto que publicou do sertanejo no palco. Ao interromper a apresentação, Luan garantiu que, caso retornasse para Barretos, recompensaria o público com um show de seis horas.



Durante a abertura do show, ele já havia se emocionado e chorado. “Quero dizer com isso é que se você tem um sonho gigantesco dentro do seu coração, não deixa ninguém te desanimar não, tá? Não deixa ninguém falar que você não pode não, tá?”, disse.



Quais atrações se apresentam no Festival?

A 69ª edição do Festival de Barretos conta com os artistas Jorge & Mateus, Maiara & Maraísa, Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Chitãozinho & Chororó, Simone Mendes, Luan Santana, Ana Castela e Cody Johnson. Os shows começaram na última quinta-feira (15) e vão até à próxima terça-feira (20).

