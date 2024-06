Reprodução/Instagram Ana Castela é criticada por falta de conteúdo para crianças nas redes

Ana Castela rebateu uma internauta após ser criticada por um vídeo com conteúdo de bebidas alcoólicas. A cantora compartilhou uma gravação com uma amiga mostrando a sua vida agitada.

"Eu e minha amiga às 8 da manhã voltando para casa depois de ter bebido substâncias de procedência duvidosa, aprendido 4 novas línguas, conhecido 3 atores famosos e invadido a casa do Jorge e Mateus pedindo uma foto", escreveu na legenda da publicação.

A artista ainda brincou: "Dizem que eu sou cachaceiro, bom que já aproveitei para comprar o pão".

Nos comentários, uma seguidora criticou o comportamento de Ana Castela por ela ter uma base de fãs infantil muito grande. "As crianças adoram você. A rede social, elas seguem também. Pense nisso", disse.

"Mas nunca posto nada... Não dá para deixar de postar coisas que eu acho engraçado por conta das crianças, quem tem que cuidar com o que as crianças olham são os pais! Rede social não é para criança. Pense nisso", rebateu Ana Castela.





