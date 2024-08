Reprodução/Globo Ralf

Ralf, de 63 anos, resolveu rebater as críticas que recebeu por ter continuado a fazer shows depois do falecimento de Chrystian, com quem já fez dupla. O músico ainda falou do luto pela perda do irmão em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube.



“Estou no pior momento da minha vida. Procuro me isentar nas críticas e ter meu sentimento. As pessoas acham que o luto está na roupa que você veste. O luto é o que você sente por dentro. Elas não podem analisar seu sentimento. Ele não é seu, é meu”, pontuou.



“Depois da morte de Chrystian, segui para fazer shows nos Estados Unidos e outros no Brasil. Foi ficando difícil e pedi um tempo. Estava muito mal. Não conseguia mais cantar. Não conseguia cantar 'Amaremos'. Estava muito pesado para mim”, acrescentou.



Morte de Chrystian

O cantor Chrystian, que fazia dupla com Ralf, morreu no dia 19 de junho deste ano, aos 67 anos. Ele estava internado em um hospital de São Paulo. A morte foi anunciada pela família, por meio uma de nota publicada nas redes sociais. O velório ocorreu em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

