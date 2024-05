Divulgação Os cantores lançaram uma nova canção romântica

Na última quinta-feira (16), Luan Pereira lançou mais aposta em sua carreira musical: a canção romântica Falta De Quê?, em parceria com Murilo Huff. E a novidade vem acompanhada de um detalhe: os dois se arriscaram como atores no videoclipe da música.



Luan Pereira foi o responsável pela composição ao lado de Mateus Nunes e a canção fala sobre um amor não correspondido. Esse é o primeiro passo do artista, que se prepara para a gravação de seu novo projeto audiovisual, que contará com uma versão diferente de seus últimos lançamentos.



"Essa canção tem um significado muito especial pra mim, e ter o Murilo comigo foi muito importante. Agradeço a Deus por essa amizade e por ele ter aceitado cantar comigo essa letra tão linda, tenho certeza que nossos fãs vão se emocionar", admitiu.









Atualmente, Luan Pereira é o cantor mais ouvido do Spotify, com mais de 12,8 milhões de ouvintes. Sua canção Entra na Defender segue entre as cinco mais ouvidas do Brasil e, no YouTube, conta com 2 milhões de inscritos e 1 bilhão de cliques em seus vídeos.



"Gente, vocês não estão entendendo o musicão que vem aí! A música que eu gravei com o meu irmão Luan Pereira é linda demais, e no clipe vocês vão se surpreender hein, irão ver o Murilo Huff de um jeito diferente, que nunca viram, estou ansioso para as reações", concluiu Murilo Huff.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko