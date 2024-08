Com colaboração de Luan Pereira, Fiduma & Jeca lançam primeiro volume de álbum

Tiago Ghidotti Com colaboração de Luan Pereira, Fiduma

A dupla Fiduma & Jeca está comemorando uma década de carreira com muito glamour! A música de estreia de “F&J – 10 Anos” foi “Cortando as BR”, ao lado de Fernando & Sorocaba , e já ultrapassa 51 milhões de streams.

O sucesso se repetiu com “Cabelo Loiro”, que, em duas semanas de lançamento, já tem mais de 2 milhões de plays. Agora, os sertanejos compartilham o primeiro volume do projeto, que traz a faixa foco “Meu Chapéu Sumiu” em parceria com Luan Pereira . O compilado chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (01) com quatro faixas inéditas que se unem às duas já lançadas.

A música foco foi escrita por Pablo Freire, Ariel Duarte, Marcela Vilhena e Suh Maya, e seu videoclipe chega ao YouTube nesta sexta-feira (02) às 12h. Já os demais visuais seguem um cronograma próprio no YouTube – confira abaixo.

Coletânea que celebra os 10 anos da dupla chega nesta quinta (01) às 21h em todas as plataformas de áudio

“Estamos muito felizes com o andamento desse projeto. Ver a galera curtindo nossas músicas durante todos esses 10 anos é inexplicável. Tenho certeza que essa canção ao lado do nosso parceiro Luan vai vir com tudo, assim como está sendo ‘Cortando as BR’ e ‘Cabelo Loiro’. Só queremos agradecer a todos que nos apoiam e sempre estiveram ao nosso lado! Tem muita moda boa nesse álbum”, diz Fiduma.

“Fico sem palavras toda vez que falo desse projeto. É muita gratidão dentro de mim, quero agradecer a todos os nossos fãs e as pessoas que estão curtindo nosso trabalho. Esse primeiro volume com certeza vai ser muito ouvido também, fizemos as músicas pensando em cada detalhe. Ouçam muito e nos contem o que estão achando, que já já vem volume dois”, completa Jeca.

O audiovisual, intitulado “F&J – 10 Anos”, foi gravado em abril deste ano na cidade de São José do Rio Preto (SP) para celebrar uma década de carreira da dupla.

Sob produção musical de Zé Henrique Mioto e mixagem pela Playmix Studio, foram necessários mais de 100 profissionais, 100 toneladas de equipamentos, 12 câmeras e 1 drone para realizar o tão sonhado DVD.

Os sertanejos ainda dividiram o palco com Fernando & Sorocaba, Luan Pereira, Fiorella e Theo & Luan.

Fotos: Lipe Regis / Gabi – Caldi

