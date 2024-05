Reprodução Instagram @netofernandezfotos Sem sutiã, Gabi Martins posa com colete jeans e boné

A ex-BBB, cantora e compositora Gabi Martins , de 27 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (14), quando usou as redes sociais para postar um álbum de fotos em que surgia sem usar sutiã e mostrando o resultado do bronzeado, com uma marquinha de sol bem evidente.



“Mas fazer o que se só tiver você na minha vida? Te amo Goiânia”, escreveu a sertaneja como legenda da publicação que fez no Instagram. Nos comentários da postagem, os fãs e seguidores da artista rasgaram elogios à ela .



“Linda do meu coração. Você é um espetáculo de mulher, neném”, declarou uma internauta. “Deusa”, acrescentou uma segunda. “Juntou a beleza do mundo todo”, brincou outra. “Como uma obra de arte”, comparou um quarto. “Perfeição”, disse ainda um quinto.



Recentemente, Gabi , que participou do “Big Brother Brasil 2020”, fez vídeos com mensagens religiosas em apoio às vítimas das fortes chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul . Além disso, ela virou assunto nas redes sociais após presentear a mãe, Maíra Martins, com uma mansão .

