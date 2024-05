Reprodução/Instagram Gabi Martins exibe resultado de treinos

Gabi Martins surpreendeu os seguidores ao exibir o resultado de treinos intensos. Nesta quinta-feira (9), ela compartilhou no Instagram registros na academia e recebeu elogios dos internautas.

De top e shorts, a cantora e ex-BBB ostentou boa forma com um abdômen definidíssimo e pernas torneadas. Nas imagens, é possível notar a marquinha de biquíni em evidência. Gabi também publicou um vídeo em que aparece fazendo agachamento.

"Sempre focada", escreveu uma fã nos comentários. "Não tem pra ninguém! Musa das musas! Gata das gatas", destacou um admirador. "Lindíssima", opinou outro.

Veja as imagens abaixo:

Gabi Martins arranca suspiros ao ostentar corpo definido Reprodução/Instagram Gabi Martins arranca suspiros ao ostentar corpo definido Reprodução/Instagram

