Morreu na última quinta-feira (15), aos 63 anos, Jack Russell, ex-vocalista da banda Great White. A morte foi anunciada por uma postagem feita no Facebook. O músico estava acompanhado de amigos e familiares quando morreu.



“É com tremenda tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Jack Patrick Russell - pai, marido, primo, tio e amigo”, inicia o comunicado. Jack havia revelado o diagnóstico de Parkinson há cerca de um mês.



“Jack faleceu em paz na presença da esposa Heather Ann Russell, do filho Mathew Hucko, da prima Naomi Breshears Barbor e dos amigos queridos Billy e Cheryl Pawelcik. Detalhes sobre um memorial público serão anunciados futuramente”, acrescenta.



Sucesso na indústria fonográfica

Jack Russell se destacou pela atuação como vocalista em Great White. A banda viveu seu auge durante a década de 1980 e emplacou sucessos que caíram na boca do público, como a canção “Once Bitten Twice Shy”.

