Reprodução/Globo Ralf comenta afastamento do irmão Chrystian

Ralf abriu o coração sobre o afastamento do irmão Chrystian, que morreu aos 67 anos no último dia 19. Os irmãos formaram a dupla sertaneja no início dos anos 80 e se separaram em 2021.

O cantor contou que sabia que Chrystian estava doente, mas não tinha detalhes da gravidade. Ele estava em uma condição genética que formava cistos nos rins e que pode comprometer o funcionamento do órgão.

"Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo [...]. Eu não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver o meu irmão", lamentou Ralf no Fantástico.

O artista ainda revelou como recebeu a notícia da morte do irmão. "E eu fiquei muito triste. No momento que ele parou mesmo tudo e faleceu (...) estava estudando e eu senti uma brisa suave (...) Eu falei: o meu irmão foi embora", disse.

Chrystian receberia transplante de rim da esposa

Chrystian tinha uma cirurgia de transplante de rim marcada para o fim do ano. O sertanejo morreu na quarta-feira (19) e não conseguiu receber o órgão da esposa , Key Vieira.

O sertanejo chegou a ser internado em fevereiro para fazer o transplante. Na época, a cirurgia não pôde ser feita e a assessoria do cantor explicou que ele precisava tomar uma medicação para afinar o sangue. A cirurgia de Chrystian aconteceria em outubro.

