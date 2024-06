The Music Journal Brazil Cantor Ralf recebe críticas por anuncia turnê após morte de irmão

Após uma semana da morte de seu irmão Chrystian , o cantor Ralf anunciou uma nova turnê nos EUA onde revisitará a trajetória da dupla. Contudo, o artista recebeu duras críticas nas redes sociais por isso.

O anúncio aconteceu nesta quinta-feira (27) em um vídeo publicado em um dos locais mais icônicos de Nova York , a Times Square .

“Trazer um pouco da nossa alegria do Brasil para o pessoal que está morando aqui”, iniciou Ralf . “Em homenagem também à Nova York, que é uma grande música. A nossa canção, a nossa inspiração, o nosso grande sucesso … cheio de sonhos e emoções à nossa NY”.

Mas o anúncio não agradou seus fãs, justamente por acontecer poucos dias após a morte de Chrystian e Ralf foi duramente criticado nas redes sociais: “Seu irmão morreu, mas você está feliz” e “Queria desapegar do luto igual a ele” , foram algum dos comentários de seguidores que desaprovaram a iniciativa de Ralf .

Porém, outros seguidores apoiaram a iniciativa do cantor: “Transforme essa tristeza em alegria, como seu irmão gostaria. Com certeza ele lá de cima também estará feliz! Bom show”.

Chrystian morreu no dia 19 de junho, aos 67 anos

Chrystian faleceu na noite de 19 de junho , aos 67 anos , após ser internado em São Paulo , no Hospital Samaritano , com uma “condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”, conforme informou a assessoria de imprensa do artista.

A família de Chrystian emitiu uma nota sobre o falecimento do lendário artista, ressaltando que “sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil“.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo. Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil” , diz o comunicado oficial da família do cantor.

Chrystian já estava enfrentando problemas de saúde desde fevereiro, quando foi internado no Hospital do Rim , da Fundação Oswaldo Ramos , onde se preparava para um transplante de rim , órgão o qual o cantor teve o diagnóstico de rim policístico , uma condição genética. Sua esposa, Key Vieira , faria a doação.

Contudo, a cirurgia havia sido adiada para o final deste ano .

“Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia”, disse uma nota de esclarecimento que foi publicada na rede social do artista.