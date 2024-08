Reprodução Fábio Jr. se declara à filha após polêmica com Fiuk no Dia dos Pais: 'Te amo muitão'

O cantor Fábio Jr. não poupou palavras para homenagear a filha Tainá Galvão nesta segunda-feira (12). A herdeira completou 38 anos e recebeu uma declaração amorosa do veterano nas redes sociais. A interação acontece um dia após Fiuk expor a relação problemática com o pai e acusá-lo de ser ausente.

Através de uma rede social, Tainá Galvão publicou um vídeo ao lado do cantor de 70 anos. "Dia do gordinho + meu dia. 38 anos e muito amor para dar", escreveu a filha, fruto do antigo casamento com Cristina Karthalian, que também é mãe de Fiuk.

Em resposta, Fábio Jr. retribuiu o carinho da filha ao dizer que a ama muito: "Gordinha! Eu te amo muitão, filha! Que Deus te abençoe, te ilumine, te oriente e te proteja sempre! Como é bom ver você tão linda e tão feliz."

Climão no Dia dos Pais

No domingo (11), data em que foi celebrado o Dia dos Pais, Fiuk chamou a atenção ao publicar um desabafo polêmico expondo a relação conturbada com Fábio Jr.

Ao adicionar um álbum ao lado do veterano, Fiuk escreveu: "Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias."

Acusação de plágio

Após a homenagem afiada ganhar atenção dos internautas, Fiuk foi acusado de ter copiado o texto polêmico da internet. O conteúdo em questão foi encontrado em um site de frases prontas.

Sem hesitar, Fiuk confirmou que pegou o texto do site e explicou que a versão original do desabafo, produzida por ele, ficou "pesada demais".

"Eu peguei! Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, e por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor", escreveu ele.

E continuou: "Me dá vontade de falar um monte de coisas, mas comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em algo mais puro, que não transmitisse tanto ódio no coração. E aí eu achei essa frase", esclareceu ele.