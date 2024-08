Reprodução Instagram Alinne Rosa/Romário Carva Alinne Rosa

Alinne Rosa, de 42 anos, virou assunto nas redes sociais durante a última quarta-feira (14). O motivo? Ter publicado um álbum de fotos no qual posava de biquíni e exibia um abdômen chapado e trincado.



“Vem cá me ter, me puxa forte que eu não quero resistir. Ai, ai, faz isso, não. Mereço medalha de ouro em qual modalidade? Sim, ainda não desapeguei dos Jogos Olímpicos”, escreveu ela como legenda da postagem feita no Instagram.

Alinne Rosa posa de biquíni verde e amarelo Reprodução Instagram Alinne Rosa/Romário Carva Alinne Rosa exibe abdômen trincado Reprodução Instagram Alinne Rosa/Romário Carva Alinne Rosa mostra acessórios e piercing Reprodução Instagram Alinne Rosa/Romário Carva Alinne Rosa Reprodução Instagram Alinne Rosa/Romário Carva



Nos comentários da publicação, internautas rasgaram elogios a ela. “Se eu falar a modalidade que você merece a medalha, vão vetar meu comentário”, brincou uma. “Ouro na modalidade beleza”, completou outro. “Deusa”, opinou uma terceira. “Que shape! Passando mal”, destacou um quarto. “Perfeita”, finalizou um quinto.



Saúde mental

Em entrevista recente ao portal “Terra”, a cantora baiana enfatizou que, além do corpo, também buscava cuidar da mente. “Hoje eu cuido do meu corpo para me sentir bem e, principalmente, busco cuidar da minha mente. Essa é a minha prioridade: cuidar dessa cabecinha aqui”, disse.

