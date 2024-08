Reprodução/Instagram O ator morreu em outubro de 2023

A polícia prendeu ao menos um médico e "vários traficantes " durante as investigações sobre a morte de Matthew Perry , que morreu em outubro de 2023 após "efeitos agudos de cetamina".

De acordo com as informações do TMZ, o Departamento de Polícia de Los Angeles e o DEA, braço responsável pela repressão a narcóticos americana, realizou uma investigação conjunta para identificar a relação das drogas que causaram a morte de Perry.

Após cumprirem mandados de busca e apreensão, os agentes teriam apreendido computadores, telefones e outros equipamentos eletrônicos para conseguir mapear quem forneceu cetamina ao ator.

O TMZ afirma que, segundo as investigações, outras celebridades estariam envolvidas com o cenário das drogas em Hollywood. A polícia teria expedido um mandado de busca contra Brooke Mueller, ex do ator Charlie Sheen, que teria conhecido Perry em um centro de tratamento. Entretanto, eles ressaltam que não há conexão entre a morte do ator de "Friends" com Brooke.

Relembre a morte de Mattehew

O ator foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem em sua casa em Los Angeles no dia 28 de outubro. A investigação sobre sua morte revelou que Perry estava em terapia de infusão de cetamina, mas os altos níveis da substância em seu sangue não eram compatíveis com uma sessão terapêutica, já que a última havia ocorrido mais de uma semana antes.

O relatório da autópsia aponta que a morte pode ter sido causada pelos efeitos letais da superestimulação cardiovascular e da depressão respiratória devido aos altos níveis de cetamina. Além disso, foram encontrados sedativos no corpo de Perry. A cetamina, originalmente um anestésico, é usada tanto em terapias para depressão quanto como droga ilícita, conhecida por seus efeitos alucinógenos e paralisantes.

No Brasil, a cetamina é utilizada de forma ilegal na produção de uma droga sintética conhecida como "special k". A substância tem um histórico de uso como tranquilizante veterinário, mas também é aprovada pela Anvisa como um tratamento antidepressivo em casos resistentes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp