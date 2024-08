Reprodução: Instagram Marcus Majella e Paulo Gustavo nas gravações do quadro "Bibas from Brazil"

O ator Marcus Majella relembrou, na última quarta-feira (14), de alguns momentos ao lado do comediante Paulo Gustavo , que morreu em maio de 2021 devido às complicações do Covid-19. O artista, então, publicou fotos antigas com o protagonista de "Minha Mãe É Uma Peça" em gravações de um programa humorístico feito no Multishow .

"Achei hoje essas fotos de 14 de agosto de 2012, e bateu saudade! Dia que gravamos o quadro “Bibas from Brazil” para o 220 Volts. Quem lembra?", escreveu ele na legenda da postagem.

Veja as fotos que o ator postou:

Marcus Majella e Paulo Gustavo nas gravações do quadro "Bibas from Brazil" Reprodução: Instagram Paulo Gustavo nas gravações do quadro "Bibas from Brazil" Reprodução: Instagram Atores nas gravações do quadro "Bibas from Brazil" Reprodução: Instagram Atores nas gravações do quadro "Bibas from Brazil" Reprodução: Instagram Atores nas gravações do quadro "Bibas from Brazil" Reprodução: Instagram

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores de Majella se emocionaram com a recordação e aclamaram a dedicatória. "220.. Um dos meus programas favoritos. Me apaixonei por vocês lá", revelou a atriz Monica Iozzi.

"O incío de vários memes. Eterno Paulinho", comentou um primeiro. "Se a gente sente falta, imagina vocês que conviviam com ele", afirmou um segundo. "A saudade que nunca vai passar. PG eterno", acrescentou um terceiro.

