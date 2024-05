Reprodução/Instagram Polícia investiga origem da droga que matou Matthew Perry, o Chandler de 'Friends'

A polícia investiga como o ator Matthew Perry teria conseguido a droga que o levou à morte, informou o TMZ. O Chandler de 'Friends' faleceu em outubro do ano passado, após ter uma overdose de cetamina enquanto relaxava em sua jacuzzi.

A investigação se concentra em quem forneceu a substância e sob quais circunstâncias. A publicação afirma ainda que a polícia já ouviu algumas "pessoas importantes" em Hollywood que são conhecidas por terem um histórico de uso ou abuso de drogas.

A cetamina é uma droga usada na medicina humana e veterinária como anestésico e, em doses mínimas, para tratar casos graves de depressão. Por seu efeito alucinógeno, passou a ser usada como droga sintética.

Perry foi encontrado morto em 28 de outubro de 2023, em sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais tarde, foi anunciado que o ator morreu em decorrência dos "efeitos agudos da cetamina".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp