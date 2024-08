Instagran Ivete Sangalo nos Stories do Instagram

A cantora Ivete Sangalo veio a público após uma polêmica envolver o seu nome na última quarta-feira (14). A artista está na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde , para se apresentar em um festival . Quando chegou, ela fez alguns vídeos do local do evento. Entretanto, alguns seguidores apontaram que a organização do festival estaria cometendo maus-tratos aos animais  para garantir a realização do show dela no local.

Ivete aproveitou o momento que chegou ao país africano para registrar sua viagem, com passeios para conhecer a localidade. Ao publicar, no entanto, ela foi surpreendida com uma enxurrada de comentários que falavam sobre as supostas acusações.

De acordo com os comentários, a organização do evento estaria abatendo cães para que o espaço do show ficasse livre para Ivete se apresentar nesta quinta-feira (15).



Um seguidor comentou: "A cidade está sacrificando animais pra receber teu show". Um segundo aponta: "Vi que os animas estão sendo recolhidos e sendo mortos. Fora alguns funcionários matando os bichos com crueldade". Um terceiro cobra: "Se posicione quanto a matança dos animais só para ter espaço para o seu show, pede para parar com isso. Você traz amor, não morte".

Posicionamento de Ivete

Após tantos comentários pedindo para que ela se posicionasse, Ivete veio aos Stories do Instagram para dar seu parecer sobre a situação. Ivete começa: "Estavam retirando os cachorros do espaço e enviando para um canil sem nenhuma assistência, e os animais morrendo, sem comida. Isso tudo acontecendo em virtude de um show meu toma uma proporção ainda maior dentro de mim".

Ivete reforçou que é contrária a “qualquer tipo de movimento como esse”, e garantiu que vai “trazer luz sobre o assunto”. "Vou manter vocês informados. Iremos entrar em reunião e espero que tenha o desfecho que merece ter. Vou saber de tudo e tomar as decisões mais enérgicas sobre esse assunto. Foi muito carinho e amor que eu recebi do povo de Cabo Verde. Quero que tenhamos uma celebração de fato”

