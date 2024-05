Divulgação Courteney Cox e Matthew Perry

Courteney Cox, que interpretou Monica Geller na série “Friends”, disse em entrevista que o amigo e colega de elenco por 10 anos, Matthew Perry, morto em outubro de 2023, ainda a visita.

“Acho que ele é provavelmente um dos seres humanos mais engraçados do mundo. Ele é tão engraçado”, disse a atriz de 59 anos ao programa CBS Sunday Morning. “Ele é genuinamente um coração enorme. Obviamente teve dificuldades.”

Em seguida, Courteney disse que o interprete de Chandler Bing, com quem sua personagem se casou na fase final do seriado, ainda a visita. “Eu sou muito grata por ter trabalhado tão próximo dele por tantos anos. Ele me visita muito, se acreditarmos nisso.”

A atriz então é questionada sobre sua espiritualidade, e revela que o ator é como um “guia” para ela. “Eu converso com minha mãe, meu pai, Matthew. Sinto que há muitas pessoas que, creio, nos guiam”, continuou ela. “Eu sinto – eu sinto que Matthew está por perto, com certeza.”

Courteney Cox e Matthew Perry viveram Monica Geller e Chandler Bing em 'FRIENDS' de 1994 a 2004

Após a morte do ator, no dia 28 de outubro, os fãs esperaram pela declaração do elenco sobre o ocorrido, especialmente pela de Courteney, devido ao relacionamento que os personagens da dupla tiveram - o favorito entre muitos fãs, além da proximidade dos dois atores na vida real.

Somente no dia 14 de novembro, a atriz quebrou o silencio e desabafou sobre a perda do amigo. "Estou tão grata por cada momento que tive contigo Matty e sinto a tua falta todos os dias. Quando você trabalha com alguém assim tão proximamente como eu fiz com o Matthew, existem milhares de momentos que gostaria de compartilhar. Por agora, esse é um dos meus preferidos", escreveu ela no Instagram.

Courtney ainda entregou detalhes sobre o enredo do casal fictício. "Para dar uma pequena contextualizada, Chandler e Monica deviam ter um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, tornou-se o início da sua história de amor".

"Nessa cena, antes de começarmos a rodar, ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele fazia esse tipo de coisas. Ele era engraçado e gentil", concluiu.

