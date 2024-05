Fotos: Reprodução / Instagram / @adele / Island Records Adele dispara elogios à Sabrina Carpenter em Las Vegas





A estrela britânica Adele não poupou elogios à jovem estrela pop Sabrina Carpenter .

Para ela, o hit viral Espresso é sua "jam" , no que ela se refere à frase: "Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora" ("I'm working late, cause I'm a singer").

No último fim de semana, Adele , de 36 anos , estava se apresentando no Colosseum at Caersars Palace em sua residência na cidade de Las Vegas (EUA) como parte do show Weekends with Adele , quando ela compartilhou com a sua plateia no local que amava ouvir a cantora pop de 25 anos .

“Quando fui para a cama ontem à noite – porque é muito tarde para mim, normalmente estou na cama por volta das 21h – me peguei cantando: ‘Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora, '", ela continuou, cantando a letra da música "Espresso", que está no topo das paradas. “Aquela música da Sabrina Carpenter! 'Não consigo me identificar com o desespero.' Essa música é minha jam!" , revelou a voz de Rolling In The Deep .



Sabrina Carpenter , quando soube dos elogios de Adele , respondeu de forma bem humorada: "Tudo o que li foi que Adele pensa em mim na cama (sic)".