Djenifer Henz

Adele responsável por hits como Set Fire to the Rain , Easy On Me , Someone Like You e Rolling in the Deep , comentou sobre as perspectivas dos próximos passos da sua carreira

Então, se você estava sonhando com a Adele arrasando nos palcos brasileiros, vai ter que esperar mais um pouco! A diva anunciou que vai dar um tempo após finalizar sua residência em Las Vegas . E olha, antes de cair no descanso merecido, ela ainda vai passar um tempinho fazendo shows em Munique, na Alemanha , em agosto. Nada de Brasil … por enquanto!

A estrela está no The Colosseum at Caesars Palace desde o fim de 2022, e sua jornada por lá termina em novembro. Depois dessa maratona de shows, a cantora revelou que quer sumir dos holofotes por um tempo e não tem planos de lançar novas músicas tão cedo. Já bateu a saudade, né?

Em uma entrevista ao jornal alemão ZDF , nossa querida voz de ouro afirmou que planeja dar um novo tempo antes de começar a trabalhar no sucessor do álbum “30” (2021). A maratona termina com o 100º show de sua residência em Las Vegas no dia 23 de novembro.

Não tenho planos para novas músicas. Quero uma pausa longa depois de tudo o que tenho feito e acho que quero usar minha criatividade em outras coisas por um tempo , contou Adele, sincerona como sempre.

Entre 2 e 31 de agosto , Adele vai fazer uma série de 10 apresentações em Munique, em uma arena ao ar livre que comporta 80 mil fãs enlouquecidos. A última vez que ela fez algo assim na Europa foi em 2016, depois de lançar o álbum “25” (2015).

Adele é conhecida por suas longas pausas entre um álbum e outro

Apesar de todo esse sucesso, entre os álbuns 21 e 25 foram quatro anos de espera, e entre 25 e 30 , seis anos! E, além do cansaço de tanto trabalho, ela ainda luta com a fama.

Sinto falta de tudo antes de ser famosa, acho que o que mais sinto falta é ser anônima. Não gosto de ser famosa. Adoro poder fazer música o tempo todo, quando quero, e as pessoas são receptivas e gostam, mas o lado da fama disso, eu absolutamente odeio, disse Adele, mais transparente que água.

Enquanto isso, vamos aguardar (e torcer) para que um dia Adele finalmente decida dar o ar de sua graça por aqui. Até lá, vamos aproveitando os clássicos e as novas performances que ela tem preparado para o público europeu.

Fica tranquila, Adele, a gente entende e te apoia! Mas, por favor, não demora muito!

Djenifer Henz – Supervisionado por Marcelo de Assis.