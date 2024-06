Reprodução/Instagram Adele compra mansão de Stallone por valor milionário

Adele comprou uma mansão daquelas em Beverly Hills de ninguém menos que Sylvester Stallone. A cantora pagou um valor milionário pela casa e ainda fez uma exigência para o ator.

De acordo com o Daily Mail, a artista desembolsou R$315 milhões e pediu para manter a estátua de Rocky no local. O personagem é uma dos mais famosos interpretados por Stallone.

O terreno conta com mais de 1.700 m² e vai ser moradia de Adele e do marido, Rich Paul. O casal remodelou o espaço com uma garagem para cinco carros e um telhado resistente ao fogo, devido ao alto risco de incêndio no local e um novo andar.

Entre as acomodações estão salas, banheiros, piscina, cinema, bar, academia e sala de fumantes com sistema de filtragem de ar.

Inicialmente, a mansão foi colocada à venda por R$598 milhões, mas pela falta de compradores, reduziu para R$462 milhões. No final das contas, foi vendida por R$315 milhões.

