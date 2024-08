Reprodução Estrela da Casa

O reality Estrela da Casa iniciou na última terça-feira (13) na TV Globo e já tem dado o que falar. No primeiro episódio da atração, os 14 participantes foram convocados para uma prova de resistência que valerá uma imunidade para esta semana.



Como funciona a prova?

A competição é patrocinada pelo Mercado Livre. Cada participante precisará entrar na sua conta da plataforma e depositar 1000 reais. Após isso, eles entrarão em seus respectivos celulares, representados por um totem gigante de um dispositivo móvel.

Eles precisam ficar em pé dentro do celular e devem segurar o tempo inteiro o cartão do Mercado Pago através do acesso lateral que tem para o braço. Em momentos específicos da prova, a plataforma irá turbinar os integrantes da prova com dinheiro.

No entanto, quando os obstáculos aparecerem, eles irão arcar com os custos do ocorrido. Quem desistir da competição no momento "Sai ganhando", poderá levar para casa o valor que acumulou até o seu horário de saída da prova.

Quem sair em qualquer outro momento, terá o saldo zerado na conta. Cada pessoa que sai da prova escolherá um card e irá doar o valor contido nele para um participante que ainda estiver competindo. Ao final, aquele que resistir por mais tempo será o vencedor e receberá uma imunidade e o valor que juntou até o término da disputa.

