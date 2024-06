Reprodução: Instagram Jojo Todynho em Paris

A cantora Jojo Todynho contou nesta segunda (24) o perrengue que passou durante a sua viagem em Paris. A artista relatou a dificuldade que obteve para entrar no Museu do Louvre a fim de ver a obra Monalisa.



“Mas eu estou sofrendo uma humilhação desde ontem para poder ver a Monalisa… Nós compramos ingressos VIP e não sei mais o que, mas agora tem que ligar”, ironizou Jojo Todynho.

“Agora eu estou aqui pensando: Se eu fosse filha da Beyoncé, não estaria passando por essa humilhação. Eu queria mesmo é ter nascido uma ‘nepobaby’ e viver nesse nepostismo do privilégio”, brincou ela.

“A Renata [amiga de Jojo] teve que ir lá no metrô para pegar o tal do ingresso. Mas é muita humilhação”. Por fim, a funkeira brincou: “Se eu chegar lá e a Monalisa não olhar na minha cara, eu vou ficar pu**! Vou perguntar qual é o problema“, disse em bom tom.

Após o perrengue, a cantora conseguiu entrar no museu e viu de perto a pintura de Leonardo da Vinci.

