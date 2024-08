Reprodução: Instagram Lucimara Costa

Lucimara Costa , uma das candidatas para ser a Miss Bumbum de 2024 , é conhecida pelo seu trabalho como prostituta. No entanto, de alguns meses para cá, a mineira tem sido comparada à primeira-dama, Janja Lula da Silva , sendo chamada de sósia da mulher do presidente.



Parecida com a primeira-dama?

Em entrevista ao Splash Uol, a acompanhante falou com um pouco mais de detalhes sobre sua semelhança com Janja. "Páginas bolsonaristas disseram que eu parecia muito a Janja. Inclusive, alguns afirmaram que eu era a primeira-dama", revelou ela.

"No começo eu discordava. Mas, em algumas fotos, comecei a me achar muito parecida com a Janja. Só me acho mais bonita. Mas tenho muito orgulho de parecer com ela. É uma mulher inteligentíssima, ousada e corajosa", elogiou Costa.

Lucimara Costa está na área da prostituição há 16 anos

Além disso, a candidata a miss bumbum contou a respeito do início de sua carreira como prostituta. "Já atendi 30 clientes na mesma noite. Saí com o útero doendo. Comecei às 16h00 e fui até 00h00, e eles faziam fila", relatou. "Mas, hoje em dia, não tenho mais esse pique. Agora são no máximo quatro clientes no mesmo dia", garantiu ela.

"Continuo na mesma profissão até hoje, mas trabalho por conta própria. Cobro de R$ 300 a R$ 400 por hora. Também vendo conteúdos em um perfil na plataforma Privacy", explicou a sósia de Janja.

Será que vai ganhar?

A mineira está na competição para se tornar a vencedora do tradicional concurso Miss Bumbum. Na edição de 2024, Lucimara Costa concorre com outras 26 inscritas. As 15 mais votadas pelo público irão para fase final e a ganhadora será escolhida em outubro. O prêmio contém o título de miss bumbum e contratos de publicidade. " Eu mereço ganhar porque já sofri demais", argumentou ela.

