Reprodução Instagram/TV Globo Sandy e Lucas lamentam morte de fã, vítima de queda de avião em Vinhedo

O ex-casal Sandy Leah e Lucas Lima usaram as redes sociais no último domingo (11) para lamentar a morte da pequena Liz, de 3 anos. A criança, que era fã da dupla, foi um das vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo, na última sexta-feira (9). Ela estava junto com o pai, Rafael Fernando dos Santos, de 41 anos, que também morreu, assim como as outras 60 pessoas do voo.





"Quando ela entrava no carro, ela falava assim: 'Mamãe, coloca a Sandy?'. E era sempre a música da 'Areia'. E ela cantava lindamente. E hoje, se for parar para prestar atenção na letra: 'Tenho fragmentos de uma vida com você / E tantos intervalos só / E tantos intervalos só / De longe, mas querendo crer / Tudo no seu tempo'", disse Adriana, mãe de Liz, em entrevista ao "Fantástico".





Cantores prestam apoio a mãe da vítima

Após a repercussão do caso, Sandy usou o X, antigo Twitter, para se pronunciar. "Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de Areia… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", lamentou.

Muito, muito comovida com a história q apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de “Areia”… 💔 Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe.

Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste. — Sandy Leah (@SandyLeah) August 12, 2024





Ex-marido da cantora, o músico Lucas Lima , que também canta "Areia", usou o Instagram para prestar seu apoio a mãe da vítima. "Eu tentei fugir de tudo que saia desse acidente porque realmente é pesado demais, especialmente para quem trabalha viajando e quase nunca em condições 'ideais'. Mas me mandaram esse vídeo e não tinha mais para onde fugir. Todo amor do mundo para essa mãe que tá vivendo o pior pesadelo de todo mundo que tem filho", escreveu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .