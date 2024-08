Reprodução TV Globo - 11.8.2024 Alex Escobar no 'Fantástico' deste domingo (11)

A edição do "Fantástico" do último domingo (11) viralizou nas redes sociais após um "erro de geografia" ser notado pelos espectadores que acompanham a revista eletrônica global. Trata-se de uma gafe na qual a bandeira do Reino Unido foi confundida com a do Japão.







O momento ocorreu durante a divulgação do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, o jornalista esportivo Alex Escobar cobria as informações. Japão ficou em terceiro lugar no ranking, mas teve a bandeira substituída pela do Reino Unido.





A nação britânica, no entanto, ficou em sétimo lugar nas posições. O erro viralizou na web e os espectadores brincaram com a situação, principalmente pela bandeira que representa o japão ser tão conhecida, tendo em vista que tem poucos detalhes: é branca com um círculo vermelho no meio.

Reação dos internautas

"Não acredito que colocaram a bandeira do Reino Unido no lugar do Japão", escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. "Mudou a bandeira do Japão? Não sabia... Ficou bonita", debochou outra. "Padrão Globo de Qualidade: Bela bandeira a do Japão", acrescentou mais um internauta.



