Reprodução Instagram - 12.8.2024 Sabrina Petraglia se mudou para o Brasil com o marido e os filhos

Sabrina Petraglia, de 41 anos, retornou ao Brasil para gravar "Família é Tudo", atual novela das sete da Rede Globo. A atriz saiu de Dubai, nos Emirados Árabes, para vivenciar Maya no folhetim de Daniel Ortiz, com quem já trabalhou em "Haja Coração" e "Salve-se Quem Puder".





Ela, no entanto, não veio sozinha. O marido, Ramón Velásquez, 35 anos; os três filhos, Gael, de 5, Maya, de 3, e Leo, de 2; e uma funcionária, Ann, também estão em solo brasileiro durante a empreitada da artista na trama da Globo. Em entrevista ao "Gshow", Petraglia explicou a decisão de voltar ao país e retomar a carreira.





“A decisão foi tomada junto de todos. A família é a base da minha vida. A melhor coisa que fiz foi construir uma família incrível. Tenho um grande parceiro que é o Ramon, tenho filhos maravilhosos, saudáveis, graças a Deus. Foi tudo muito conversado e meu marido me apoia demais”, diz ela.





Sabrina se divide na ponte aérea Rio-São Paulo. Isso porque a família está alojada em um aparto na capital paulista, mas as gravações de "Família é Tudo" ocorrem no Rio de Janeiro, em Curicica, Zona Oeste, onde ficam os Estúdios Globo.





"Amo minha profissão, os Emirados e o Brasil. Não é porque a gente vira mãe que tem que se abandonar. O meu pai é praticamente meu vizinho. É ele quem faz as compras do mercado e me ajuda com as crianças que têm muitos amiguinhos no prédio", explica.

Profissional da África

Reprodução Instagram - 12.8.2024 A babá Ann é africana; profissional cuida dos filhos de Sabrina Petraglia





A atriz ainda contou que trouxe uma profissional estrangeira para a passagem pelo Brasil, Ann, uma africana do Quênia. Segundo ela, a mulher amou o país e não quer mais ir embora. "A pessoa que contratei para cuidar da minha casa, cozinhar, limpar é uma pessoa maravilhosa e ela não quer ir embora. Amou! Eu dei um tour para ela conhecer o Cristo, o Pão de Açúcar, Santa Teresa. Ela ficou apaixonada e não quer mais ir embora do Brasi", detalhou.





“Sou uma apaixonada pelo Brasil e também pelos Emirados. Meus filhos gostam tanto daqui como dos Emirados e perguntam quando vão voltar para lá. Me sinto uma pessoa realizada”, pontuou ela, que é irmã da vilã Jessica (Rafa Kalimann) em "Família é Tudo".



