Twitter Eliana compareceu aos Estúdios Globo

Uma das maiores entidades dos Estúdios Globo são os fãs que ficam na frente da emissora esperando os talentos entrarem para tentar uma foto e um vídeo com eles. E a bola da vez foi a chegada da mais nova contratada da Rede Globo, a apresentadora Eliana.



A loira ficou chocada com as pessoas que estavam na frente da emissora gritando o seu nome, e questionou: "Vem aqui, vocês ficam aqui sempre?" A pergunta foi respondida pelos fãs com um retumbante sim.

Enquanto Eliana tirava fotos com os fãs, ele repetiu a pergunta, pois ficou desacreditada que eles sempre estavam na frente da emissora. Ela ainda lembra que há fãs que esperam os talentos no aeroporto, e foi surpreendida com a resposta: "É a gente também!"

Alguns dos participantes ainda brincam dizendo que o sonho deles era conseguir ir no Famosos da Internet, quadro do extinto programa Eliana, que passava todos os domingos no SBT. A loira então brinca: "Famosos da Globo agora".

🚨AGORA: Eliana aparece pela primeira vez na entrada da Globo, faz fotos e conversa com fãs! pic.twitter.com/a20R0sj4WM — Dieguinho (@diegoschueng) June 27, 2024

Os internautas brincaram com a situação. Uma usuária do Twitter, atualmente chamado de X, disse: "A galara falando 'Seja bem-vinda' me pegou de mais. Essa galera do portão realmente são parte da essencial da Rede Globo, geram todo o conteúdo".

Outra não gostou muito dos fãs na emissora e afirmou: "O bando de desocupado sem emprego só fica na porta da Globo mendigando foto com artista. Haja paciência." Um terceiro rebateu: "As pessoas que estão lá na porta da Globo, não quer dizer que são desempregadas. O povo escroto viu. Mais empatia!"

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp