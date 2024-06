Reprodução Instagram - 7.6.2024 Sabrina Petraglia se despede dos filhos Gael, Maya e Leo

A atriz Sabrina Petraglia, de 41 anos, deixou Dubai, nos Emirados Árabes, para vir ao Brasil. Ela é a nova adição do elenco de “Família é Tudo”, novela da Rede Globo exibida na faixa das sete da emissora.



“Esse foi o registro da nossa despedida, cada um reagindo do seu jeitinho. Tratei de deixar tudo organizado por aqui e já estou contando os dias para o nosso reencontro no Brasil. Hoje, o coração aperta, mas também transborda de alegria pela volta ao trabalho e por essa nova fase cheia de ensinamentos”, escreveu Petraglia.



Sabrina, que participou de “Salve-se Quem Puder” (2021), publicou um vídeo do momento de despedida na última quinta-feira (6). No registro em família, ela aparece se despedindo do marido, Rámon Velázquez, e dos três filhos: Gael, de 5, Maya, de 3, e Leo, de 2.



Nos comentários da postagem, alguns intérpretes do elenco de “Família é Tudo” apoiaram a artista. “A carinha de sono do Léo. Que amores os três pomponzinhos. Estamos de braços abertos para te receber, pois nossa família é tudo", declarou a atriz Grace Gianoukas. Já Daphne Bozaski acrescentou: “Venha que estamos te esperando aqui”.

Confira o momento da despedida:





