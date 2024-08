Reprodução X, antigo Twitter MC Mirella

MC Mirella, de 26 anos, virou assunto nas redes sociais por conta de registros ousadíssimos que compartilhou com os fãs e seguidores que a acompanham. Nas fotos, a funkeira e ex-peoa de "A Fazenda 12" fez edições com emojis para cobrir as partes íntimas.







"Noite boa e bons drinks", escreveu a também influenciadora como legenda da postagem que fez no X, antigo Twitter. Em uma das fotos, Mirella surge sentada em uma lareira enquanto segura uma taça. Já em outro registro, ela aparece fazendo topless em frente a um espelho.

MC Mirella posa nua em uma lareira Reprodução X, antigo Twitter MC Mirella faz topless Reprodução X, antigo Twitter





Procedimentos estéticos

Mirella veio a público, no mês de julho, contar sobre algumas intervenções que ela realizou no corpo após o parto de Serena, de sete meses. Mastopexia com cicatriz em T, lipoaspiração, e lipoenxertia glútea foram alguns dos procedimentos feitos por ela.





Mirella deu à luz Serena em dezembro de 2023. A bebê é fruto da relação com o dançarino e ex-peão de "A Fazenda" Dynho Alves. O relacionamento entre eles foi marcado por idas e vindas, além de polêmicas, como a aproximação de Dynho com Sthe Matos no reality rural da Record TV.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.