Reprodução/Instagram Mirella surge com virilha à mostra e vira alvo de críticas: 'Respeito'

A cantora MC Mirella adotou um look ousado na madrugada desta terça-feira (7), exibindo parte da virilha desnuda. A escolha do vestido sensual causou polêmica entre os seguidores da funkeira, que julgaram o modelo vulgar, em especial, por ela ter se tornado mãe recentemente.



Através do Instagram, Mirella publicou uma foto em que aparece ao lado do marido Dynho Alves. O casal usou vestes festivas de cor preta, e a funkeira chamou atenção com a fenda lateral que expõe a virilha.

Além disso, a ex-peoa de "A Fazenda" adicionou ao look uma cinta liga preta, que segura um objeto que se assemelha a um revólver.

"Imagine a filha dela vê isso, que dó. Quando se é mãe de verdade muda até a alma porque somos exemplos para os filho", criticou uma seguidora. "Desnecessário", adotou outra.

Apesar dos comentários negativos, Mirella foi defendida por fãs. "Engraçado que muita gente gosta de falar das roupas vulgares, mas ninguém pensa no fato de que ela está sendo uma mãe presente e ainda está tentando viver a vida dela sem precisar mudar o jeito dela", refletiu uma. "Que isso gente parece que nunca viram uma virilha", chamou atenção outra.

