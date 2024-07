Laís Seguin MC Mirella revela procedimentos que realizou no hospital

MC Mirella atualizou os seguidores sobre sua saúde após uma cirurgia estética, que havia mantido em segredo. A cantora revelou que passou por diversos procedimentos, incluindo mastopexia com cicatriz em T, lipoaspiração, e lipoenxertia glútea, além de ter trocado suas próteses de silicone por um modelo mais volumoso. Ela explicou que optou por próteses de 330 ml com formato alto, que projetam os seios para frente.

A funkeira realizou esses procedimentos estéticos sete meses após o nascimento da filha e, após a cirurgia, está em casa, ainda com drenos e em processo de recuperação. Mirella mencionou que está “toda quadrada com tala e espuma”, mas que está se recuperando bem. MC Mirella deixou os seguidores preocupados ao compartilhar fotos em um hospital em São Paulo.

Nas imagens, a cantora apareceu deitada em uma maca, mas não forneceu detalhes sobre o procedimento que estava realizando, o que aumentou a curiosidade dos fãs. Na legenda da postagem, Mirella tranquilizou seus seguidores com uma declaração enigmática, afirmando que logo revelaria mais sobre o “novo corpo” e que está se sentindo melhor do que nunca.

“Desculpem pelo sumiço, mas tenho meus motivos. Vou explicar tudo em breve. Só adianto que a mãe está ‘gostosíssima’. Mais gostosa do que nunca e abalando tudo”, escreveu a artista, sugerindo que se tratava de um procedimento estético.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mirella (@mireella)

Carreira de MC Mirella

MC Mirella começou sua trajetória no funk em 2016, ao assinar com a produtora musical RW e rapidamente ganhar notoriedade com suas canções que se destacaram nas plataformas digitais. Em julho de 2017, sua carreira deu um salto significativo quando ela fechou um contrato com a Warner Music Brasil, consolidando-se como uma das principais artistas do gênero no Brasil. Em 2018, Mirella já possuía uma agenda lotada, realizando até 30 shows por mês em todo o país, e seu canal no YouTube contava com mais de 500 milhões de visualizações e 2 milhões de inscritos, enquanto seu Instagram acumulava mais de 3 milhões de seguidores.

Além de sua carreira musical e participações em reality shows, MC Mirella se envolveu em diversos aspectos da vida pública. Em fevereiro de 2021, ela ficou noiva de Dynho Alves durante uma cerimônia surpresa no programa Hora do Faro e se casou com ele em Cancún no mesmo mês. No entanto, o casamento terminou em novembro de 2021. Em abril de 2023, o casal anunciou a reaproximação e a espera de seu primeiro filho, que nasceu em dezembro do mesmo ano. Mirella, que é abertamente bissexual, teve relacionamentos amorosos com mulheres antes de seu casamento com Dynho.