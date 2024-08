Reprodução Instagram - 12.8.2024 Michel Melamed e Letícia Colin com o filho, Uri

Letícia Colin, de 34 anos, surpreendeu o público no último domingo (11), quando usou as redes sociais para mostrar que estava curtindo o Dia dos Pais ao lado do ex-marido, o também ator Michel Melamed, de 48. Eles são pais do pequeno Uri, de quatro anos.



Por meio dos stories do Instagram, a atriz global agradeceu o antigo companheiro por terem passado a data juntos. “Obrigada pelo Dia dos Pais perfeito”, escreveu ela como legenda da foto em que posava ao lado de Michel e do filho Uri. O trio estava assistindo a uma partida de futebol.



Trata-se de um jogo entre Flamengo e Palmeiras, que ocorreu no Maracanã. Colin também fez uma declaração para o ex-parceiro, destacando o compromisso dele com a paternidade. “Viva esse maior paizão. Te amo e te honro. Que bom que fizemos esse Uri juntos”, comentou.

Ex-casal trabalha junto

Letícia Colin e Michel Melamed estão trabalhando em um filme baseado na peça teatral “Um filme argentino”. Colin concilia a adaptação do longa-metragem com as gravações de “Garota do Momento”, novela das seis que marca o retorno dela aos folhetins após encarnar a vilã Vanessa, de “Todas as Flores” (2023).

