Reprodução/Instagram Maisa aluga mansão no Rio para gravações de novela da Globo

Maisa já se mudou para o Rio de Janeiro para a preparação da primeira novela da Globo. A atriz será a antagonista de 'Garota do Momento' , próxima trama das 18h da emissora.

Nas redes sociais, a artista compartilhou as primeiras imagens na casa nova, que foi alugada e conta com piscina e área verde.

Ainda nos Stories do Instagram, a apresentadora posou com as amigas e deixou a sala de estar a mostra. O cômodo conta com móveis branco e preto.

Maisa vai passar a temporada de gravações no Rio. A novela tem estreia prevista para novembro.

Na trama assinada por Alessandra Poggi, Maisa será a antagonista de Duda Santos, que protagoniza a narrativa. Além disso, ela contracenará com veteranos de destaque em novelas da Globo: Lília Cabral e Fabio Assunção. A primeira será a avó da vilã e o segundo será o pai.

Maisa compartilhou as primeiras imagens na casa nova Reprodução/Instagram A apresentadora posou com as amigas e deixou a sala de estar a mostra Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp