A atriz Letícia Colin usou as redes sociais no último domingo (29) para compartilhar o novo visual das madeixas. Os fãs da intérprete começaram a especular que a mudança seria para uma nova novela dela. A intérprete coleciona mocinhas e antagonistas marcantes na teledramaturgia brasileira.



Colin resolveu repicar os fios e evidenciou a franjinha. O visual se difere bastante da caracterização da vilã Vanessa, de “Todas as Flores” (2023) — último folhetim dela no Globoplay. O sucesso da história foi tanto que ela também foi exibida na Globo.



A mudança no visual chamou atenção dos fãs, que especularam um novo papel dela nas telinhas. Cotada para “Mania de Você” , substituta de "Renascer" , a atriz ainda não teve a presença confirmada na narrativa do horário nobre. Fora a obra das nove, a Globo prepara “Tutti Frutti” para a faixa das seis, e “Mão Dupla” no horário das sete. Ao que tudo indica, a intérprete está reservada para voltar às novelas no segundo semestre deste ano .



Longe do formato desde 2023, quando defendeu Vanessa em “Todas as Flores”, Letícia Colin está confirmada na segunda temporada de “Os Outros”, que tem a primeira sequência sendo exibida na TV aberta . A personagem terá destaque na trama e será uma mulher evangélica que é dona de uma corretora de imóveis.

