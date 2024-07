Reprodução O casal são pais de Uri, de 4 anos

A atriz Letícia Colin, de 34 anos, e o ator Michel Melamed, de 48 anos, teriam se separados após nove anos de união. Segundo as informações divulgadas na manhã deste sábado (13) pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o casal teria posto fim no relacionamento há alguns meses. Entretanto, eles seguem trabalhando juntos na adaptação da peça "Um filme argentino" para o cinema.



O Portal iG entrou em contato com a assessoria da atriz, mas até o momento da escrita desta reportagem não recebeu nenhuma resposta. Letícia e Michel possuem um filho, Uri, de 4 anos.



Letícia ganhou grande destaque por interpretar a vilã Vanessa na novela "Todas as Flores". Ela conheceu Michel após ele a chamar para participar de uma de uma edição do Bipolar Show. Em uma entrevista ao programa "Sobre Nós Dois", no canal GNT, a atriz contou como foi o encontro.

"Cheguei e tinha medo, vi aquele homem alto, muito inteligente, achei que ele seria chato. Ele abriu a boca e eu: 'hmm, ele é legal, bonito'", explica Letícia.

Ela continua: "O programa terminou, eu estava calçando meu sapato, ele sentou do meu lado, veio se aproximando em slow motion [câmera lenta], se aproximando do meu rosto assim [e a beijou]. 'O beijo é bom, e agora?! Ele é muito louco, mas talvez ele seja um pouco louco'. Uma semana depois ele me ligou. 'E aí, vamos nos ver de novo?'"

Letícia Colin Reprodução Instagram Letícia Colin como Vanessa em 'Todas as Flores' Reproduçao TV Globo Letícia Colin Reprodução / Instagram Letícia Colin Reprodução/Globo Letícia interpreta uma médica dependente de drogas na minissérie Reprodução/Globoplay 29.09.2022 Letícia Colin posa de topless para mostrar saia nova que ganhou Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Veja o antes e depois de Letícia Colin Reprodução Instagram





