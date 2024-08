Reprodução Instagram - 6.8.2024 Marília Mendonça e João Gustavo

João Gustavo, o irmão de Marília Mendonça, usou o X, antigo Twitter, para rebater algumas críticas e ofensas que recebeu na rede social. Na última segunda-feira (5), ele negou ter usado a herança do sobrinho e garantiu que falaria dos bastidores da carreira da irmã. “Quando decidir abrir a merda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás”.



“Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra”, iniciou ele, que também é cantor sertanejo.



João ainda rebateu os boatos de que pegava a herança do sobrinho, o pequeno Léo, filho único de Marília e Murilo Huff. “Por que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se mexo no dinheiro do Léo? Perguntem ao pai se esbanjo dinheiro do filho dele, seus imundos, podres do ca*alho”, escreveu.



“Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a merda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar. Então, não esfriem o assunto”, acrescentou.



Polêmicas

Recentemente, a família de Marília Mendonça tem se envolvido em conflitos pela ausência de determinados artistas no show em tributo a cantora. Maiara e Maraisa, por exemplo, não cantarão na homenagem e deixaram de ser seguidas pela mãe da melhor amiga, Dona Ruth.



Conta desativada

Após a repercussão do caso, João Gomes desativou seu perfil no X , antigo Twitter. Até a publicação deste texto a conta do cantor sertanejo continuava indisponível na plataforma.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.