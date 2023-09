Reprodução/Instagram - 20.09.2023 Rosiane Pinheiro disse que beijou Tiago Ramos após "A Fazenda 14'





A dançarina Rosiane Pinheiro, ex-participante de "A Fazenda", foi a entrevistada do AUÊ, nesta quarta-feira (20), e revelou que ficou com Tiago Ramos, com quem esteve confinada da 14ª edição do reality da Record.

Rosiane e Tiago Ramos eram do "Grupo A". No confinamento, o ex de Nadine chegou a mostrar interesse em Deolane Bezerra. Porém, em uma viagem, Rosi quis testar até onde ia o envolvimento com Tiago.





"Fui me encostando, peguei e beijei. Quando eu quero, vou atrás. Eu estava como amiga, mas fui eu quem beijei. Mas não avançou. Amo ele e a família dele (...) FOi um beijo bom, mas não daria outro porque é realmente amigo", disse Rosiane Pinheiro.

A ex-dançarina da Gang do Samba explicou que preferiu ficar só na amizade. "A gente deu um beijo, para falar a verdade aqui, mas entendemos que éramos muito amigos. Foi em uma viagem. Ele é lindo demais, por dentro mais do que por fora. Você tem que ver o quanto ele é cavalheiro, agradável e educado.







Segundo Rosiane, Vini Buttel seria outro peão de "A Fazenda 14" que ela "ficaria" fora do confinamento.

O AUÊ é o programa de entretenimento do portal iG, com apresentação de Kadu Brandão, toda quarta-feira às 12h.