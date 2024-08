Reprodução/Instagram Roger rebate ameaça de Nasi

Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, e Nasci, do Ira!, iniciaram uma polêmica após uma troca de críticas por um desentendimento envolvendo Edgar Scandurra, também do Ira!.

No podcast Futeboteco, Nasi mencionou uma discussão recente entre o guitarrista do Ira! e Roger, onde Edgar havia criticado Roger e recebeu ofensas em troca.

"Ele foi bloqueado no Instagram. Fez uma gracinha que eu não gostei. Não se meta comigo. Porque o Edgar é educado, eu não sou. Eu sou até a página dois. Eu quebro a sua cara. Estou falando ao vivo. Eu quebro a sua cara, e é muito fácil quebrar a sua cara, viu? Porque você ainda faz shows, abre shows por aí. Eu quebro bem quebrado, viu? Aliás, voltei a lutar boxe", disse ele.

Após a repercussão da fala, Roger comentou o caso no perfil do X, antigo Twitter. "Que coisa patética", escreveu ele.

