Reprodução/Instagram - 22.09.2023 Rosiane Pinheiro e Scheila Carvalho





Rosiane Pinheiro, ex-A Fazenda 14 e ex-Gang do Samba, participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente , e abriu o jogo sobre a relação com a dançarina Scheila Carvalho, ex-É o Tchan.







Para quem não lembra, Rosiane Pinheiro e Scheila Carvalho foram finalistas do concurso do grupo É o Tchan, no "Domingão do Faustão", da Globo, em 1997. Questionada sobre uma amizade com Scheila, 26 anos depois, Rosiane foi direta.

"Eu concorri com a Scheila em 1997, quando tinha 23 anos. Agora tenho 49 anos. Você já viu foto de Scheila Carvalho na minha casa? Não. Nem ninguém da minha época. Ficamos colegas de profissão durante um bom tempo. Encontrávamos em programas de TV", disse Rosiane para Kadu Brandão, apresentador do AUÊ.

Rosiane citou a diferença de patamar de vida como determinante para a amizade não acontecer longe dos holofotes. "A gente tem uma vida muito diferente, um histórico diferente. Um patamar de vida diferente. Tudo muito diferente. Mesmo quando eu morava em Salvador, na Liberdade, os meus trabalhos não eram no mesmo lugar", ponderou Rosiane, que chamou Scheila Carvalho para ser madrinha de casamento, mas a ex-Tchan tinha um evento no mesmo dia.





Kamila Simoni em A Fazenda 15

Kamila Simioni, que apareceu na mídia ao ser flagrada com Tony Salles, o marido de Scheila Carvalho, quando ela estava em "A Fazenda 6", agora faz parte do elenco de "A Fazenda 15".

Rosiane relembrou a polêmica da traição e afirmou que gostou de ver Simioni no elenco. "Sobre Simioni: na época, eu como mulher, fiquei chateada. A proporção, as coisas como foram ditas. Não concordei e não concordo até hoje. Mas anos passaram. Scheila continua casada e construiu a família dela. E a Simioni também. Eu admiro muito mulheres fortes, com pulso firme e sem papas na língua. E quem é assim assusta muito. As pessoas que assumem quem elas são. A essência. Quem não quer mostrar, é problema de quem não quer mostrar. Eu gostei que a Simioni entrou", opinou.

Convite do É o Tchan

Ao ser questionada sobre entrar no É o Tchan 26 anos após participar do concurso para ser dançarina, Rosiane não escondeu a vontade de realizar o sonho.

Reprodução/Instagram - 12/9/2022 Scheila e Rosiane





"Já procurei o médico para tratar coisas da menopausa. Regularizando tudo, eu iria sim. Eu me cuidando, fazendo reposição, sim. É pau, não é brincadeira, não", entregou Rosiane.