Reprodução Instagram - 1.8.2024 Pedro Waddington e Antônio Benício Negrini

O jovem ator de 25 anos Pedro Waddington , filho da célebre atriz Helena Ranaldi, de 57, virou assunto nas redes sociais. O motivo? Uma 'cantada' que recebeu de outro nepo baby, o também ator Antônio Benício Negrini , filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício.





Por meio das redes sociais, na última quarta-feira (31), Pedro compartilhou um clique sem camisa. Nos comentários da postagem, ele foi elogiado por Antônio. "Doeu quando tu caiu do céu?", escreveu o artista.





Em resposta ao comentário, o filho de Alessandra Ranaldi rebateu: "Não, pois o segurei em meus braços”. A interação entre os jovens viralizou nas redes sociais, mas eles são apenas amigos e, inclusive, já contracenaram juntos em uma peça de teatro.





Fora a 'cantada' que recebeu do filho de Murilo Benício e Alessandro Negrini, Pedro foi tietado por fãs que o seguem nas redes sociais. "Perfeito", escreveu uma usuária do Instagram. "Maravilhoso", acrescentou outra. "Cada dia mais lindo", opinou um terceiro. "Obra de arte", finalizou ainda um quarto.

