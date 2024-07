Reprodução/Instagram Fabiana Justus anuncia nova cirurgia para retirar nódulo

Nesta segunda-feira (29), Fabiana Justus contou que vai passar por uma nova cirurgia para retirar um nódulo na paratireoide. A influenciadora enfrentou a leucemia e passou por um transplante de medula.

A filha de Roberto Justus explicou que se trata de um nódulo benigno e não tem relação com a leucemia, a qual ela está em remissão .

"É uma operação simples, graças a Deus, e não tem absolutamente nada a ver com o diagnóstico de nada do que tive. É um nódulo benigno que tenho na tireoide", disse ela.

Na sequência, Fabiana detalhou o diagnóstico. "Meu endócrino descobriu em um exame de rotina há muitos anos. Com os tratamentos que fiz, o nódulo desregulou o cálcio do corpo. É uma cirurgia simples, estou super apta para fazer", explicou.

Por fim, a criadora de conteúdo pediu uma corrente de energia positiva. "Se eu puder pedir mais uma vez as orações de vocês. Cirurgia é sempre cirurgia, a gente fica tensa, mas vai dar tudo certo, tenho certeza", concluiu ela.

Fabiana Justus Instagram Fabiana Justus Instagram Fabiana Justus Instagram Fabiana Justus Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp