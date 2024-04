Reprodução/Instagram Fabiana Justus revelou diagnóstico de leucemia em janeiro deste ano

Fabiana Justus publicou na manhã desta sexta-feira (26) um novo registro no hospital. A filha do empresário Roberto Justus segue retornando à unidade de saúde semanalmente para o tratamento contra a leucemia.

Em seu perfil no Instagram, Fabiana contou que vai ao hospital duas vezes na semana, mas desta vez, uma terceira ida foi necessária, já que ela fez um mielograma, um exame para avaliar o funcionamento da nova medula óssea, após o transplante que fez no fim de março.

"Cá estamos nós outra vez! Duas vezes por semana (essa foi a terceira por causa do exame de ontem)", escreveu a influenciadora pelos Stories, ao compartilhar um clique no hospital.

Na quinta-feira (25), quando fez o mielograma, Fabiana compartilhou fotos do antes e depois do procedimento. "Pré-sedação/Pós-sedação (risos)", brincou.

Ela ainda publicou: "Hoje vim fazer o mielograma, um exame de controle para ver como está a medula! Estamos no D + 29 (29 dias do meu transplante!)! Vamos que vamos, rumo aos primeiros 100 dias! Obrigada mais uma vez pela torcida, orações e energia maravilhosa de sempre!".

