Reprodução Instagram Juliette

A advogada, cantora e influenciadora Juliette Freire, de 34 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (31) para falar do aumento de peso que ela teve desde que congelou os óvulos. A ex-BBB ganhou sete quilos e pretende emagrecer por um problema no joelho.



“Voltando a falar de dieta e treino, vocês lembram que eu tinha conversado com vocês que depois da estimulação dos óvulos fui de 55 kg para 60 kg? Estou com 62,5 kg por isso que minha bunda estava linda, redondinha”, iniciou a paraibana, por meio dos stories do Instagram.



Segundo Juliette, o aumento de peso prejudica uma condição que ela tem no joelho, chamada condromalácia. A campeã do “BBB 21” fica fadigada e sente dores quando engorda, já que, de acordo com ela, o peso sobrecarrega o funcionamento dos joelhos.



“O problema é o joelho, tenho condromalácia e começo a sentir dor, fico fadigada. Tenho que voltar para o meu peso, com dieta, treino e perseverança. São 7 kg para perder, vamos ver em quanto tempo. Não estou tomando nada, minha cabeça é desse tamanho natural mesmo, inteligência”, finalizou, brincando com os boatos de que estaria tomando Ozempic, medicação que pode acelerar o emagrecimento .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.