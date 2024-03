Reprodução Juliette retira óvulos para tratamento de gravidez: 'Vai dar certo'

A cantora Juliette passou por um procedimento de retirada de óvulos nesta segunda-feira (11). Através do Instagram, a ex-BBB detalhou os bastidores do pós-operatório.

Com o intuito de ser mãe futuramente, a paraibana de 34 anos optou por congelar os óvulos, a fim de ter mais liberdade e tempo para planejar a gravidez desejada.

"Hoje é o dia de fazer a coleta, o procedimento de tirar os óvulos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", adiantou para os seguidores da rede social.

Em outra publicação, Juliette apareceu após o procedimento para tranquilizar os fãs. "Pronto, já estou em casa, já botei o pijama. Agora eu vou repousar um pouquinho, porque ainda fico um pouco enjoada por causa da anestesia e com um pouquinho de cólica porque mexeu muito. Mas já fui medicada e agora vou descansar. Achei super tranquilo. Nós só ficamos 'manhosinhos'. Daqui a pouco, vida normal", explicou.

Juliette via Instagram stories

🔸️11.03.2024 pic.twitter.com/c6tfGDXzyj — Cactus Juliette 🌵 (@CactusJuliette) March 11, 2024

Além do procedimento, a vencedora do BBB teve que passar por uma rotina de injeções hormonais que fazem parte do protocolo do tratamento.

"Tomo a terceira hoje e mais uma amanhã. A primeira eu senti uma dorzinha de cabeça e senti um gosto de remédio na boca, um pouco de enjoo, só. E na segunda, eu não senti nada, estou de boa", revelou no início de março.