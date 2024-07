Reprodução TV Globo - 30.7.2024 Flávia Soares, ex-mulher de Jô

Convidada do "Conversa com Bial" da última terça-feira (30), Flávia Soares, ex-mulher do apresentador Jô Soares, revelou o que fez com as cinzas do apresentador. Ela ainda falou do desejo de Jô, que morreu aos 84 anos, em 2022, de falecer em casa assistindo filmes.





"Distribuí [as cinzas] em alguns lugares especiais para nós. Uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá", detalhou.





Segundo Flávia, o apresentador não queria morrer internado em um hospital. Pelo contrário, mesmo debilitado, ele tinha a vontade de retornar para a própria casa e falecer enquanto assistia a filmes antigos que ele gostava. O pedido também foi feito a Drauzio Varella, que acompanhou Jô em seus momentos finais.







"Ele pediu para morrer em casa, vendo filme no ar. Nós combinamos que faríamos um homecare em casa, mas não foi possível. No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito", concluiu.

