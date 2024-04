Reprodução Instagram - 17.4.2024 Deborah Secco ganha elogios após surgir com micro biquíni

A atriz e influenciadora digital Deborah Secco , de 44 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (16) para compartilhar alguns registros dos dias de folga dela em uma praia no Rio de Janeiro . Ela está de férias desde o fim de "Elas por Elas", novela que teve o capítulo final exibido no sábado (13) .





Nos comentários da publicação, os fãs rasgaram elogios à ela, que recentemente revelou estar solteira. "Tão maravilhosa! Como não amar?", escreveu uma usuária do Instagram. "Sempre bela", avaliou outro. "Perfeita", acrescentou uma terceira. "Belíssima", disse uma quarta. "Linda", afirmou ainda uma quinta.

Entenda a fase solteira

Em meio às gravações da reta final da novela das seis "Elas por Elas" , Deborah Secco anunciou que ela e o marido, o ator e fotógrafo Hugo Moura, de 34 anos, haviam terminado o casamento . Eles estavam juntos desde 2015 e têm uma filha: Maria Flor, de 8 anos.





A revelação aconteceu no dia 4 deste mês. Logo após, a atriz surpreendeu a base de fãs ao fazer um post no X, antigo Twitter, afirmando o desejo de "beijar" . "Acordei com vontade de beijar na boca", escreveu ela na rede social, minutos depois de ter comunicado sobre o divórcio.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: