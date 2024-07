Reprodução Instagram/DantasFotoMusica Branco Mello

Vocalista e baixista dos "Titãs", o musicista Branco Mello, de 62 anos, veio a público se pronunciar antes de uma cirurgia para retirada de um tumor em uma das amígdalas. Ele já havia tratado doenças semelhantes na laringe, hipofaringe e língua.





Por meio das redes sociais, no último domingo (28), Mello agradeceu o apoio da base de fãs, que enviou mensagens de boa recuperação para ele. O músico ainda afirmou que estava "preparado" para o procedimento cirúrgico graças à torcida dos admiradores e amigos.





"Queridos amigos, que maravilha a energia e vibração positiva que estou recebendo de todos vocês nesse momento. Estou tranquilo e preparado para vencer mais esse desafio", declarou o baixista e vocalista.





Outros casos

Além do recente caso de tumor em uma das amígdalas, Branco Mello já lutou contra doenças semelhantes em outras três ocasiões. A primeira foi em 2018, quando tratou um câncer na laringe. Três anos depois, em 2021, o musicista precisou passar por uma cirurgia para retirada de outro tumor, dessa vez situado na hipofaringe. Já em 2023, ele removeu um tumor na língua.



