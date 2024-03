Reprodução/Globo Em último show do Titãs, Branco Mello celebra: 'Curado'

No sábado (23), Titãs se apresentaram pela última vez com a turnê Encontro no palco do Lollapalooza. Branco Mello ovacionado pelos fãs no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e aproveitou para falar do tratamento oncológico que passou.

"Tô muito feliz de estar aqui, nesse palco, com meus velhos guerreiros e amigos de uma vida toda", celebrou ele em cima do palco.





Emocionado, o vocalista e baixista relembrou as cirurgias e sessões de quimioterapia e radioterapia para o tratamento do câncer na laringite.

"Agora, tô me divertindo, falando depois de... sei lá quantas operações na garganta. Mas tô aqui, curado. E vou cantar agora", comentou ele, recebendo os aplausos.

Vale lembrar que o artista foi diagnosticado com câncer na laringe em 2018 e precisou se ausentar das apresentações com a banda por alguns meses. No meio tempo, a doença atingiu a hipofaringe e, por isso, ele chegou a ficar completamente sem voz. O anúncio da cura aconteceu em junho de 2023.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"Depois de sei lá quantas operações na garganta, tô aqui curado, vivo. E eu vou cantar agora!" Branco Mello GIGANTE! 👏 #TitãsNoMultishow #LollaBRNoMultishow @titasoficial pic.twitter.com/4l8YTCJODh — Multishow (@multishow) March 24, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp