Dantas Jr Branco Mello, do Titãs, se afasta dos palcos para nova cirurgia

Nesta terça-feira (23), a assessoria dos Titãs anunciou que Branco Mello passará por uma nova cirurgia e precisará se afastar dos palcos . O músico fará a retirada de um pequeno tumor nas amígdalas.

De acordo com o comunicado, o problema de saúde foi detectado em um exame de rotina.

"Branco Mello passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina", disseram.

Por conta do procedimento, o artista se afastará dos palcos. Assim, Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta.

"Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação", afirmaram.

Estado de saúde de Branco Mello

Vale lembrar que essa é a terceira cirurgia de Branco Mello na região. Em 2022, ele retirou um tumor na hipofaringe (entrada do esôfago). No ano seguinte, o músico passou por uma cirurgia para a remoção de um pequeno tumor inicial na borda da língua.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp