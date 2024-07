Reprodução YouTube/Instagram Estefania Villarrral interpretou Celina em 'Rebelde'

Responsável por dar vida à personagem Celina na telenovela mexicana “Rebelde”, a atriz e cantora Estefania Villarrra l, de 37 anos, surpreendeu os seguidores nas redes sociais. O motivo? Ter anunciado que abriu uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto.



“Estou animada para compartilhar com vocês um novo capítulo em nossa jornada juntos. Hoje lanço o meu Onlyfans, um espaço intimista e exclusivo onde poderei oferecer conteúdos especiais, criados com todo meu amor e dedicação. Convido vocês a se juntarem a mim nesta nova aventura, onde cada imagem e vídeo são pensados para proporcionar momentos únicos e memoráveis.”, iniciou.



“Obrigada pelo apoio contínuo e por fazerem parte desta comunidade incrível. Estou ansiosa para compartilhar essa experiência com vocês e continuar construindo memórias inesquecíveis juntos. Junte-se a mim no Onlyfans e descubra a beleza e a intimidade que criei para você. Com todo meu amor, aqui vamos nós”, acrescentou.



Estefania cobra 18 dólares aos assinantes. O valor, convertido na cotação atual, seria de aproximadamente 100 reais. Além da telenovela, a atriz voltou a dar vida à personagem Celina na adaptação da trama feita pela Netflix.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.